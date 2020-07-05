С каждым днем приближается самая ответственная для аграриев пора – уборка зерновых культур. О том, как идет подготовка к жатве-2020, «Авангарду» рассказал директор ОАО «Юбилейный-Агро» Владимир Маслов.

– Сейчас механизаторы проверяют каждый узел, каждую гайку. С началом жатвы они же сядут за штурвал комбайнов. Не секрет, что главное ударное звено на жатве – это люди. Наши комбайнеры – опытные, знающие и любящие свое дело специалисты, за плечами некоторых не один десяток лет работы на полях. Поэтому уверен, что всю предстоящую летнюю страду наш коллектив проведет, как и обычно, вовремя и без проблем.

Новый урожай – всегда серьезный экзамен и для сушильного хозяйства. И это мы хорошо понимаем. Новые агрегаты – дорогое удовольствие, поэтому мы реконструируем и ремонтируем имеющиеся. Так, уже на днях планируем закончить работы по монтажу зерносушилки емкостью 47 тонн, которая длительное время не использовалась. К ее модернизации мы приступили еще в марте. Главное преимущество этого агрегата в том, что он работает на местных видах топлива. Для сравнения: в сутки две имеющиеся в Неговке сушилки на жидком топливе ёмкостью 16 и 27 тонн расходуют топлива на 8 тысяч рублей, в то время как работа одной сушилки на дровах на протяжении всего сезона обходится в 2 тысячи, – рассказал Владимир Тимофеевич.



Вот такая экономика в действии. Кстати, на модернизации одной зерносушилки в хозяйстве не ограничились. Для подкормки кукурузы КАСом также используется модернизированный агрегат. Его сконструировали в мастерской хозяйства и уже на протяжении недели успешно используют в поле. Работают в две смены, с 5 утра и до 10 вечера. Всего на подкормке задействовано 2 агрегата.

Николая Емельянова мы застали в поле. На тракторе МТЗ-82 он выполнял подкормку кукурузы. Уроженец д. Липиничи, он пошел по стопам отца-механизатора. В сельском хозяйстве трудится и жена Николая.

– У нас горячая пора, хотя в сельском хозяйстве других не бывает. С весны и до первого снега идет напряженная работа. Сев, заготовка кормов, потом уборка зерновых, кукурузы. Постоянно в движении, постоянно в работе. Да, бывают сложности. Куда же без них? Но всё можно преодолеть при добросовестном отношении к работе, – поделился Николай.

На подкормке «царицы полей» также задействован Александр Кравцов. За смену он успевает обработать от 30 до 40 га. В паре с ним работает не менее опытный механизатор Василий Абраменко.

Сейчас в хозяйстве активными темпами идет заготовка кормов из трав второго укоса, подкормка кукурузы. В ближайшее время приступят к уборке рапса, зерновых. В нынешнем сезоне аграриям ОАО «Юбилейный-Агро» предстоит убрать 400 га рапса, 1500 га ярового клина и 2000 га озимых. Одним словом, времени на передышку нет, ведь летнее поле труд любит.

Ирина ПАЛУБЕЦ

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