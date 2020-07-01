Акции ОАО «Агрохимуслуги» (10,54%) и ОАО «Буда-Кошелево-агросервис» (16,17%) предложены к продаже с аукциона, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете «Гомельоблимущество».

Уставный фонд ОАО «Агрохимуслуги» — более 90 тыс. акций (доля государства — 10,54%), «Буда-Кошелево-агросервис» — 28,6 тыс. (доля государства — 16,17%). В первом случае предлагают к реализации свыше 9,5 тыс. акций, во втором — 4,6 тыс., что соразмерно доле государства.

Стартовая цена предлагаемых акций «Агрохимуслуг» — более Br151 тыс. (Br15,82 — одной акции), «Буда-Кошелево-агросервиса» — свыше Br186 тыс. (Br40,35).

Продажа акций ОАО пройдет в форме простого стандартного аукциона. Он состоится 5 августа в торговой системе Белорусской валютно-фондовой биржи. С 10.30 до 11.30 — время приема заявок, с 11.30 до 12.00 — период продажи.

«Чтобы получить право на участие в аукционе, потенциальному участнику торгов необходимо оформить заявку в ОАО «БВФБ» до 24 июля. До 27 июля нужно подать акцепт оферты торгового агента и внести задаток. Одно из условий также — наличие у клиента, за счет которого или в интересах которого участник торгов планирует совершать сделку на аукционе, наличие у участника торгов, намеревающегося совершать сделку от своего имени и за свой счет, статуса субъекта приватизации», — пояснили в комитете.

Дополнительную информацию можно получить по тел. (802336) 70176.

Параметры аукционов по продаже принадлежащих государству акций открытых акционерных обществ размещены на официальной странице ОАО «Белорусская валютно-торговая биржа» (www.bcse.by), а также через средства биржевой электронной торговой системы по ценным бумагам.