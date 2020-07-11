Аппарат цифровой печати на изделиях планируют запустить на Добрушском фарфоровом заводе в этом году. Об этом шла речь во время посещения предприятия первым заместителем премьер-министра Николаем Снопковым, передает корреспондент БЕЛТА.

По предварительным данным, машину испанского производства готовятся запустить к сентябрю этого года.

Во время рабочей поездки в Гомельскую область первый вице-премьер ознакомился с производством и перспективами развития ЗАО «Добрушский фарфоровый завод». Это единственный производитель фарфоровой посуды в Беларуси. Численность работников составляет более 1 тыс. человек. В ассортименте — около 5 тыс. артикулов. Более 75% продукции востребовано на внешних рынках. Среди основных экспортеров — Россия, Германия, Польша и Румыния.

Запланирована также встреча с руководством и коллективом Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».

Белта