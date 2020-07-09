ОАО «Беларуськалий» в июне установило рекорды по отгрузке и экспорту удобрений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

«Рудниками ОАО «Беларуськалий» установлен абсолютный рекорд по выдаче руды — 5 004 057 т. Валовой выпуск хлористого калия составил 1 142 293 т. Предприятием отгружена 1 123 831 т удобрений — это максимальная цифра за всю историю», — отмечается в сообщении «Беларуськалия».

Объем поставок калийных удобрений на экспорт в июне также является максимальным среди объемов месячных поставок и составляет 1 069 600 т (на 16,9% выше уровня июня 2019 года и на 0,5% выше предыдущего рекорда в августе 2019 года).

«Более того, экспортные поставки за II квартал текущего года превысили данные аналогичного периода 2019-го и оказались выше предыдущего максимального показателя в I квартале минувшего года», — сообщили на «Беларуськалии».

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