Концерн «Белгоспищепром» не опасается конкуренции после вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию, заявил в интервью БЕЛТА председатель концерна Анатолий Бубен.

«Здоровой конкуренции мы не боимся. Тем не менее в случае присоединения нашей страны к ВТО как такового усиления конкуренции мы не ожидаем по следующим причинам. Во-первых, вступая в ВТО, Беларусь не уменьшает импортную защиту (я имею в виду таможенные пошлины): снижения цен и наплыва зарубежных товаров не предвидится. С другой стороны, ожидать, что после вступления в ВТО наши предприятия вдруг ворвутся на какие-то новые внешние рынки, тоже не стоит», — отметил Анатолий Бубен.

Председатель концерна уточнил, что никто пошлин для Беларуси не снимает. Это не соглашение о свободной торговле, когда страны взаимно открывают свои рынки и стремятся снять все барьеры.

«Во-вторых, что касается наших товаров, то та же кондитерская, алкогольная и другие отрасли постоянно держат руку на пульсе, разрабатывают и выпускают новые виды продукции, завоевывают награды на международных конкурсах: их продукция известна, узнаваема и востребована. Конкуренция всегда заставляет производителя смотреть вперед и развиваться, а значит потребитель всегда может рассчитывать на расширение ассортимента выпускаемой нами продукции и на рост качества белорусских продуктов питания», — считает Анатолий Бубен.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.

Белта