Предприятия «Беллесбумпрома» планомерно восстанавливают объемы производства и реализации продукции после падения активности на внешних рынках из-за пандемии коронавируса, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая.

«Организации отрасли в июне экспортировали продукции на 28,8% больше, чем за май ($47,5 млн против $36,9 млн)», — рассказала Ружена Новицкая.

Негативное влияние на ритмичность экспортных отгрузок предприятия концерна ощутили уже в конце марта. Из-за введенных карантинных мер, закрытых границ и остановки работы торговых центров на основных рынках сбыта большинство зарубежных покупателей продукции заявили о приостановке закупок. В результате в марте экспорт по сравнению с февралем упал на 2%. При этом пик падения объемов экспорта произошел в апреле, когда он снизился еще на 28,2% и составил всего $35,5 млн.

«Сложившаяся ситуация отразилась на деятельности предприятий в целом, поскольку большинство из них являются экспортно ориентированными: порядка 70% произведенной продукции поставляют на внешние рынки. Пришлось в апреле — мае снизить объемы производства, поскольку на складах осталась та продукция, которую планировалось экспортировать. Так, если в марте было произведено продукции на Br166,3 млн, то в апреле — на Br140,6 млн, а в мае — на Br122,9 млн», — отметила пресс-секретарь.

Как и прогнозировали в концерне, ситуация начала выправляться в последних числах мая и вышла на устойчивую положительную динамику в июне. Возобновились экспортные поставки, начали снижаться складские запасы и наращиваться объемы производства. В июне предприятия отрасли произвели продукции на Br153 млн. Это на 9,8% больше, чем в июне 2019-го, и на 24,5% больше, чем в мае текущего года. «В целом объем производства продукции промышленности за первое полугодие по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 1,9%. Складские запасы в июне по сравнению с апрелем снизились на 4,4%», — добавила Ружена Новицкая.

По прогнозам, тенденция роста активности на внешних рынках будет заметна и в последующие месяцы. С учетом имеющихся у предприятий концерна экспортных заказов на ближайшие месяцы, объемы валютной выручки должны прирасти. Это позволит постепенно восстановить темпы экспортной деятельности и выйти на устойчивый ритм работы предприятий в целом.

Белта