Белорусские волейболистки примут участие в молодежном чемпионате Европы-2020, даты и место проведения которого утвердила Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации волейбола.

Всего в финальном раунде чемпионата Европы среди спортсменок, не достигших 19-летнего возраста, примут участие представительницы 12 стран континента. Турнир с 22 по 30 августа пройдет в хорватском Осиеке и боснийской Зенице. Помимо подопечных Ольги Пальчевской спор за медали состязаний и две путевки на чемпионат мира-2021 (U-20) поведут дружины России, Италии, Турции, Сербии, Германии, Словакии, Болгарии, Франции, Польши, Боснии и Герцеговины и Хорватии.

В ближайшее время для подготовки к чемпионату Европы белорускам предстоит провести два учебно-тренировочных сбора. Напомним, что из-за пандемии коронавируса ЕКВ отменила второй и третий этапы квалификации, проведя отбор на турнир согласно местам в рейтинге национальных команд по волейболу данной возрастной группы.

Белта