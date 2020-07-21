Белорусское СООО «Нативита» и венгерская компания Pharma Gap Kft в Будапеште подписали соглашение о намерении сотрудничества. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в посольстве Беларуси в Венгрии, где и состоялось заключение документа.

«В ближайших планах компаний — регистрация и дистрибуция на территории Венгрии и других стран жизненно важных лекарственных средств, производимых в Беларуси. В перечне препаратов — лекарственные средства, применяемые при лечении онкологических заболеваний, а также цитокинового шторма при инфекции, вызванной COVID-19», — отметили в посольстве.

СООО «Нативита» — международная научно-производственная фармацевтическая компания по разработке и выпуску инновационных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и других тяжелых заболеваний на сертифицированных по стандартам GMP белорусских производственных мощностях. «С 2016 года «Нативита» находится в топ-5 компаний на госпитальном рынке Беларуси и стала компанией №1 в онкологическом сегменте. Глубокая локализация и сертифицированное производство лекарств по полному циклу создает хорошие возможности для наращивания экспорта белорусских лекарственных средств в ЕС», — считают в белорусской дипломатической миссии.

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