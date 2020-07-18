Сельскохозяйственные культуры белорусских сортов на территории других государств занимают около 2 млн га, сообщил заместитель генерального директора НПЦ Национальной академии наук Беларуси по земледелию Эрома Урбан во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

«Сорта, которые созданы в наших условиях, по ряду параметров превосходят зарубежные аналоги. Площадь под белорусскими сортами в нашей стране из года в год увеличивается. Например, если в 2015 году отечественные сорта занимали 50% площади посевов озимой пшеницы, то в 2020-м — 59%. Яровая пшеница практически на 90% представлена сортами белорусской селекции. Порядка 80 наших сортов включены в реестр за границей, особенно в России. В общей сложности белорусские сорта на территории других государств занимают около 2 млн га», — сказал Эрома Урбан.

НПЦ НАН по земледелию занимается селекцией зерновых культур (озимой ржи, пшеницы, тритикале, ярового ячменя, овса), крестоцветных (рапса, горчицы, сурепицы). Ученые получают семена белорусских сортов по 20 видам многолетних бобовых и злаковых трав. Активно ведется и селекция зернобобовых (люпин, горох), крупяных культур (гречиха, просо). «От нас требуется прежде всего высокая и стабильная продуктивность сортов. Второе требование — устойчивость к биотическим и абиотическим стрессам. Беларусь находится в зоне рискованного земледелия, ежегодно погода преподносит сюрпризы. Так что мы стараемся получить устойчивые сорта», — отметил ученый.

Белта