Будет больше молока – выше будет и заработная плата. Анатолий Гапоник встретился с трудовым коллективом МТФ «Радеево» ОАО «УваровичиЭлит».

Последний раз председатель райисполкома Анатолий Гапоник встречался с трудовым коллективом МТФ «Радеево» чуть более 10 дней назад. Разговор шел о технологии кормления, мероприятиях по повышению сохранности молодняка, процессах повышения качества и реализации молока, прибавки среднесуточных привесов. Помимо этого, Анатолий Генрикович высказал ряд замечаний. В частности, на ферме не дорабатывают в вопросах сохранности поголовья, не всегда обеспечивается качественное кормление животных. Отсюда и соответствующие надои, и состояние животных в целом. В ходе очередного визита акцент был сделан на приведение в надлежащее санитарное состояние сараев и территорий за ними. В кратчайший срок необходимо устранить все неполадки в работе доильно-молочного оборудования, а главное – обеспечить молодняк и КРС комбикормами.

Пользуясь случаем, сельчане озвучили председателю волнующие их вопросы. Так, прозвучала тема оплаты труда, распорядка рабочего дня, уличного освещения в Радеево, грейдирования дороги и другие.