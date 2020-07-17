Вот мы какие
– Для современного общества характерна социальная мобильность: в течение жизни человек может неоднократно изменить свой статус. Это позволяют сделать, например, образование и армия, когда юноша отправляется на срочную службу и остается в воинской структуре строить карьеру. Серьезные социальные лифты – бизнес-среда, когда можно изменить свое положение с помощью коммерческого успеха, и сфера IT: уникальные технические разработки приносят солидную прибыль и хороший социальный капитал. Немало историй успеха доказывают, что при желании человек может развиваться. Посмотрите, сколько у нас молодых управленцев в возрасте до 40 лет на государственной службе, ученых, которые добились значительных результатов. Возможности есть, но нужно понимать, что они должны подкрепляться трудом и активностью со стороны самой молодежи.
– Трансформация семейных ценностей и самого института семьи и брака – общеевропейская тенденция: повышается возраст вступления в брак, партнеры живут вместе, юридически не оформляя отношения. Все это чревато снижением рождаемости, старением населения и экономическим спадом. Каждая страна вырабатывает свои механизмы решения проблемы. Например, у нас это материальное стимулирование рождаемости. Однако, на мой взгляд, очень важны механизмы, которые в долгосрочной перспективе будут способствовать укреплению желания иметь детей. Здесь нужно работать на уровне ценностей, и это достаточно долгий процесс.
– Информационное многообразие стало неотъемлемой частью повседневности. За примерами далеко ходить не нужно. Возьмем пандемию коронавируса. Когда она только начиналась, интернет был полон разных противоречащих точек зрения. Обилие сведений не проясняло ситуацию, а больше запутывало. При таком многообразии как правдивой, так и лживой информации очень важно научиться правильно интерпретировать ее. Начинать нужно со школы: вырабатывать у юных граждан критическое мышление, устраивать дискуссии. Среди молодежи это практикуется все чаще: общественно значимые вопросы обсуждают в формате открытого диалога. Когда можно обменяться мнениями и высказать аргументы в пользу своей позиции, вырабатывается критическое мышление.
– Как вы оцениваете политическую и социальную активность современной молодежи?
– По результатам социологического исследования «Молодежь в современном белорусском обществе: настроения и перспективы», проводимого нами в феврале по заказу Белорусского института стратегических исследований, около 60 процентов респондентов указали различные виды социальной активности, в которых они участвовали. Посмотрите, насколько активны и консолидированы были наши молодые люди, когда началась пандемия. Это и врачи, лечащие пациентов, и волонтеры, оказывающие помощь пожилым в приобретении продуктов и медикаментов. Сложный период показал, что наша молодежь социально активна и готова решать проблемы.
– Согласно исследованию 40 процентов респондентов хотели бы начать свой бизнес. Как вы оцениваете возможности, созданные в стране для молодежи, настроенной на предпринимательскую инициативу?
– Радует, что в стране есть активные и деятельные молодые люди, готовые брать ответственность за свою жизнь и благосостояние. Малый и средний бизнес во многом является опорой экономической стабильности государства. В прошлом году его вклад в ВВП нашей страны составлял 25 процентов. По прогнозам Министерства экономики, к 2030 году эта цифра увеличится до 50 процентов ВВП. Конечно, не все ребята, которые намереваются заняться бизнесом, откроют свое дело. Но важно, что молодежи это интересно и она готова развиваться в данном направлении.
– Какие еще интересные или неожиданные выводы удалось сделать во время исследования?
– Все больше ребят заявляют, что главная ценность для них – здоровье и его сохранение. В отличие от советской, современная молодежь более склонна к индивидуализму, все больше стремится выбиться из общей массы и показать свои лучшие стороны. Наша молодежь разнообразна и интересна и может стать объектом еще не одного исследования.
СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ БЕЛОРУССКОЙ МОЛОДЕЖИ
Николай Сухотский, аналитик БИСИ:
– Молодому поколению белорусов в целом свойственно позитивное социальное самоощущение: 83 процента опрошенных в той или иной мере устраивает их жизнь (недовольных лишь 16,4 процента). Также молодежь с оптимизмом смотрит в будущее: 57,5 процента респондентов считают, что в течение ближайшего года их жизнь улучшится («пессимистов» только 4,8 процента).