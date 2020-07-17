– Трансформация семейных ценностей и самого института семьи и брака – общеевропейская тенденция: повышается возраст вступления в брак, партнеры живут вместе, юридически не оформляя отношения. Все это чревато снижением рождаемости, старением населения и экономическим спадом. Каждая страна вырабатывает свои механизмы решения проблемы. Например, у нас это материальное стимулирование рождаемости. Однако, на мой взгляд, очень важны механизмы, которые в долгосрочной перспективе будут способствовать укреплению желания иметь детей. Здесь нужно работать на уровне ценностей, и это достаточно долгий процесс.

– Для современного общества характерна социальная мобильность: в течение жизни человек может неоднократно изменить свой статус. Это позволяют сделать, например, образование и армия, когда юноша отправляется на срочную службу и остается в воинской структуре строить карьеру. Серьезные социальные лифты – бизнес-среда, когда можно изменить свое положение с помощью коммерческого успеха, и сфера IT: уникальные технические разработки приносят солидную прибыль и хороший социальный капитал. Немало историй успеха доказывают, что при желании человек может развиваться. Посмотрите, сколько у нас молодых управленцев в возрасте до 40 лет на государственной службе, ученых, которые добились значительных результатов. Возможности есть, но нужно понимать, что они должны подкрепляться трудом и активностью со стороны самой молодежи.

– Информационное многообразие стало неотъемлемой частью повсе­дневности. За примерами далеко ходить не нужно. Возьмем пандемию коронавируса. Когда она только начиналась, интернет был полон разных противоречащих точек зрения. Обилие сведений не проясняло ситуацию, а больше запутывало. При таком многообразии как правдивой, так и лживой информации очень важно научиться правильно интерпретировать ее. Начинать нужно со школы: вырабатывать у юных граждан критическое мышление, устраивать дискуссии. Среди молодежи это практикуется все чаще: общественно значимые вопросы обсуждают в формате открытого диалога. Когда можно обменяться мнениями и высказать аргументы в пользу своей позиции, вырабатывается критическое мышление.

– Как вы оцениваете политическую и социальную активность современной молодежи?

– По результатам социологического исследования «Молодежь в современном белорусском общест­ве: настроения и перспективы», проводимого нами в феврале по заказу Белорусского института стратегических исследований, около 60 процентов респондентов указали различные виды социальной активности, в которых они участвовали. Посмотрите, насколько активны и консолидированы были наши молодые люди, когда началась пандемия. Это и врачи, лечащие пациентов, и волонтеры, оказывающие помощь пожилым в при­обретении продуктов и медикамен­тов. Сложный период показал, что наша молодежь социально активна и готова решать проблемы.

– Согласно исследованию 40 процентов респондентов хотели бы начать свой бизнес. Как вы оцениваете возможности, созданные в стране для молодежи, настроенной на предпринимательскую инициативу?

– Радует, что в стране есть активные и деятельные молодые люди, готовые брать ответственность за свою жизнь и благосостояние. Малый и средний бизнес во многом является опорой экономической стабильности государства. В прошлом году его вклад в ВВП нашей страны составлял 25 процентов. По прогнозам Министерства экономики, к 2030 году эта цифра увеличится до 50 процентов ВВП. Конечно, не все ребята, которые намереваются заняться бизнесом, откроют свое дело. Но важно, что молодежи это интересно и она готова развиваться в данном направлении.

– Какие еще интересные или неожиданные выводы удалось сделать во время исследования?

– Все больше ребят заявляют, что главная ценность для них – здоровье и его сохранение. В отличие от советской, современная молодежь более склонна к индивидуализму, все больше стремится выбиться из общей массы и показать свои лучшие стороны. Наша молодежь разнообразна и интересна и может стать объектом еще не одного исследования.

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ БЕЛОРУССКОЙ МОЛОДЕЖИ

В какой мере вас устраивает сейчас ваша жизнь?(в % от числа опрошенных)