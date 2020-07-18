17 июля был дан старт «ЖАТВЕ-2020», а сегодня в райцентре состоялся велопробег под девизом «Мы вместе за сильную и процветающую Беларусь»!».

Поздравить район с праздником и поучаствовать в уже ставшем традиционным мероприятии приехали более двухсот участников: руководство района, представители районных общественных объединений и организаций — РО РОО «Белая Русь», Федерации профсоюзов, БРСМ, трудовых коллективов предприятий и организаций, а также все приверженцы здорового образа жизни.г

В 10.00 будакошелевцы с центральной площади отправились по маршруту: площадь Ленина – Курган Славы – д. Кошелев — Буда-Кошелево (улицы: 21 партсъезд, 50 лет Октября, Советская).

Примечательно, что участники велопробега по маршруту следования возложили цветы на Кургане Славы, тем самым почтив память советских воинов и земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны.

На финише участников ждали памятные сувениры от РО РОО «Белая Русь» и ФПБ, а также чай, вода и булочки – от РК ОО «БРСМ».

На этом праздничные мероприятия не завершились. На главной сцене города индивидуальные исполнители и творческие коллективы города дарили праздничное настроение зрителям. К слову, праздничная концертная программа «Песні і вершы табе, Беларусь» пройдет в Кривске и Уваровичах.

Вечером, в 19.00 состоится праздничный концерт Ивольского сельского дома культуры «Ладім свята разам». Будут организованы выставки и мастер-классы Чеботовичского центра народного творчества и Глазовского сельского Дома культуры.

Приглашаем всех желающих!