Жлобинским районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области устанавливается местонахождение Андрея Константиновича Варчалина, 04.07.1995 года рождения, уроженца г. Жлобина, зарегистрированного по адресу: г. Жлобин, пер. Товарный, д. 3, который скрылся от органа, ведущего уголовный процесс.

Просим граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Андрея Константиновича Варчалина, сообщить в отдел милиции по телефону «102». Конфиденциальность гарантируется».