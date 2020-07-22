Внутренний спрос на путевки в белорусские здравницы продолжает расти, на сегодняшний день санаторно-курортные организации заполнены более чем на 67%, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

Как сообщалось, в мае центр прекратил направление всех категорий граждан в белорусские здравницы, то есть этот месяц санатории продолжали работать с минимальной загрузкой по заранее выкупленным путевкам. «На сегодняшний день мы имеем значительный рост по сравнению с тем периодом, когда вынужденно почти прекратили работу. Заполняемость белорусских здравниц ежедневно увеличивается. Загрузка санаторно-курортных организаций уже превышает 67%», — рассказал Геннадий Болбатовский.

Рекордный рост продаж путевок в свободной реализации отмечен как раз за минувшие сутки: если на 20 июля юридическим и физическим лицам продано 7,5 тыс. путевок, то на 21 июля — уже 8,5 тыс.

Кстати, из 17 тыс. отдыхающих в данный момент в белорусских здравницах — 1,2 тыс. иностранцев, и их число также растет. «Вчера иностранных граждан было 1023, а значит, сегодня заехали еще около 200 человек», — уточнил Геннадий Болбатовский.

Что касается глубины продаж, то в основном нет массовых отказов от брони на август и сентябрь, в том числе со стороны россиян, которые не спешат отказываться от путевок.

Геннадий Болбатовский подчеркнул, что ни в коем случае не ставится цель обеспечить стопроцентную загрузку санаторных организаций. Это и невозможно в условиях, когда действуют временные рекомендации, утвержденные Минздравом и руководством Республиканского центра, — меры социального дистанцирования, увеличение интервалов в проведении лечебных и иных процедур, противоэпидемические мероприятия.

«Но около 70% загрузки, которые уже практически есть, позволят нашим организациям работать с положительным экономическим результатом», — заключил Геннадий Болбатовский.

Белта