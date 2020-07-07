Граффити с таким названием появилось на въезде в город Буда-Кошелево.

Как показывает практика, с помощью граффити можно доступно и эффективно донести информацию о безопасности для взрослых и детей. Так, яркий рисунок с главными героями мультфильма о безопасности «Волшебная книга» не оставит без внимания ни одного проезжающего в автомобиле человека, особенно ребёнка. Внимание взрослых привлечёт адрес сайта МЧС www.112.by, где всегда можно узнать полезную информацию о безопасности жизнедеятельности, а дети обязательно захотят посмотреть этот забавный мультфильм и выучить основные правила поведения при пожаре.

«Пять шагов спасения» гласят: