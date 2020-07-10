10 июля в Кривском сельском Доме культуры глава района Анатолий Гапоник встретился с жителями Кривска.

Говорили о будничной жизни в агрогородке, работе местного сельхозпредприятия и тех проблемах, с которыми сталкиваются сельчане. Такое направление разговору задал сам председатель райисполкома.

Обсудили жители Кривска во время встречи с главой района и такие вопросы, как благоустройство населенного пункта, снос ветхих пустующих домов, которых на территории сельсовета хватает, а также ремонт дорог.

По всем поднятым вопросам Анатолий Генрикович заслушал председателя Кривского сельского исполнительного комитета, Совета депутатов Тамару Краснякову и дал поручения соответствующим службам разобраться по всем проблемным моментам и доложить ему лично.