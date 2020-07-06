Второй укос трав в Беларуси проведен на 283,3 тыс. га, что составляет 34,6% запланированных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Ко второму укосу уже приступили во всех областях, кроме Витебской. По данным на 6 июля, в Брестской области работы проведены на 84,6 тыс. га (55,7% запланированных площадей), в Минской — на 96,5 тыс. га (53,7%), Гомельской — 50,7 тыс. га (48,8%), Гродненской — 39,5 тыс. га (23,2%), Могилевской — 12 тыс. га (10,7%). Заготовлено 331,7 тыс. т сена (32,8% к плану), 9,063 млн т сенажа (71,9%) и 457 тыс. т силоса (2,38%).

Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т кормовых единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 29,9% от плана. Силоса планируется заготовить почти 19,2 млн т, сенажа — 12,6 млн т (в том числе в полимерную упаковку 1,1 млн т), сена — 1,01 млн т.

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