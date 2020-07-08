Вступительная кампания в Белорусском национальном техническом университете стартует 25 июля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Подать документы можно будет на 140 специальностей 16 факультетов университета. Установлены сроки приема документов: с 25 по 31 июля для абитуриентов, поступающих на бюджет, а также на платной основе на специальности, требующие вступительных испытаний, с 25 июля по 15 августа — для абитуриентов, поступающих на платной основе на специальности, не требующие вступительных испытаний.

В этом году БНТУ готов принять 2 325 человек на дневную бюджетную форму и 510 на дневную сокращенную форму получения образования. 810 мест предоставят для платного дневного отделения и 230 мест — для платного заочного. Также 30 мест предоставляется на дневное сокращенное платное и 430 мест на заочное сокращенное платное отделение. На военно-технический факультет проходит отдельный набор: туда планируется зачислить 92 курсанта.

В свой юбилейный год БНТУ открывает целый ряд новых специальностей, направлений и специализаций. На энергетическом факультете появится специальность «проектирование и эксплуатация атомных электрических станций». Ее выпускники получат базовые знания по ядерной физике, работе ядерных энергетических реакторов и выпустятся с квалификацией инженер-энергетик, что даст возможность работать с оборудованием тепловых электрических станций и на традиционных ТЭС.

Кафедра «Экономика и право» факультета технологии управления и гуманитаризации откроет набор абитуриентов по направлению «экономика и организация производства»: впервые в СНГ предлагается получить специальность инженерно-экономического профиля в области экономической безопасности. Еще через год на факультете планируется открыть специальность «переработка вторичных ресурсов». Предполагается, что востребованной будет и специальность «энергоменеджмент».

На специальности «подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование» на факультете транспортных коммуникаций появится новая специализация «инновационное оборудование для получения продуктов из отработанных строительных конструкций».

На приборостроительном факультете на специальности «биотехнические медицинские приборы и системы» будут открыты две специализации: «технические средства диагностики и лечения» и «технические средства замены органов и реабилитация». Такие направления очень популярны среди иностранных студентов. Задача специализаций — дать импульс развитию новых направлений, которые занимаются разработкой и выпуском протезов различных видов, эндопротезов сосудов, клапанов сердца и медицинского оборудования. Как никогда медицине нужны такие специалисты. Выпускники специализаций смогут в дальнейшем работать и сотрудничать с ООО «Полимедтех», который уже совсем скоро станет самостоятельной структурой БНТУ. В дипломе у такого специалиста будет написано: инженер-электромеханик, что позволит работать в организациях Минздрава и других, занимающихся производством, сервисным обслуживанием и ремонтом медицинской техники.

Поступая на специальность «машины и технология литейного производства» механико-технологического факультета, абитуриенты этого года могут выбрать специализацию «аддитивные технологии в литейном производстве». Помимо базовых знаний в области литейного производства, она позволяет овладеть навыками моделирования и проектирования литейных процессов, освоить передовые технологии прототипирования и изготовления оснастки, такие как стереолитография, сверхвысокочастотное и лазерное спекание, фотополимеризация, 3D-печать. Конструкторы и технологи, владеющие знаниями и навыками в области аддитивных технологий, — одни из наиболее востребованных специалистов на машиностроительных и металлообрабатывающих предприятиях как в Беларуси, так и за ее пределами. Специальность относится к остро дефицитным: медалисты и победители республиканских олимпиад имеют возможность поступить на нее без вступительных испытаний.

В магистратуре машиностроительного факультета открылось новое направление «экспертиза конструкционных материалов машиностроения, покрытий и изделий». Ее заказчик — Государственный комитет судебных экспертиз.

В БНТУ также провели ребрендинг специальности «городской электрический транспорт»: в 2020 году вуз будет осуществлять набор по обновленной специальности «электрический и автономный транспорт». А в следующем году планирует открыть новую специальность «промышленный дизайн» с несколькими направлениями: «дизайн транспортных средств» на автотракторном факультете, «дизайн производственного оборудования» на факультете технологий управления и гуманитаризации.

Белта