18 июля 2020 в службу спасения по телефону «101» поступило сообщение о том, что по адресу: Буда-Кошелевский район, в районе д. Недойка в поле горит трактор.

По прибытии к месту вызова спасателей установлено, что трактор полностью охвачен огнем. Трактор «МТЗ-3522», 2013 г.в. выполнял работы по укосу трав. Пожар локализован и ликвидирован спасателями . В результате пожара уничтожен трактор. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – конструктивный недостаток электрооборудования.

© Правда Гомель