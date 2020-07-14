В Гомельской центральной городской поликлинике появилась возможность сделать экспресс-тест на коронавирус, сообщили в медучреждении.

Для граждан Беларуси тестирование стоит 18 рублей 25 копеек. Для иностранцев и тех, кто имеет вид на жительство, — 39 рублей 82 копейки.

Проводят тестирование с 8.00 до 19.00 в будние дни по адресу Юбилейная, 7а. Готовиться к процедуре и предварительно записываться не нужно: достаточно прийти в поликлинику с паспортом и оплатить стоимость в кассе. Уже в течение часа будет готов результат экспресс-теста, о котором сообщат по телефону. После этого можно будет получить консультацию у врача.

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