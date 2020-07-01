В Коммунаре после реконструкции открылся Дворец культуры.

Сегодня красивое современное здание гостеприимно распахнуло свои двери для посетителей. Примечательно, что долгожданное событие состоялось в преддверии главного праздника страны — Дня Республики.

Открыл мероприятие заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов.

В добавок к напутственным словам от Гомельского облисполкома дворцу культуры был подарен сертификат на 300 000 рублей для укрепления материально-технической базы учреждения.

Председатель Буда-Кошелевского райисполкома Анатолий Гапоник выразил слова огромной благодарности и признательности Гомельскому облисполкому во главе с губернатором Геннадием Михайловичем Соловьем за помощь и поддержку

Слова благодарности звучали сегодня и в адрес строителей. Председатель производственного кооператива «Победа» Виктор Черкас вручил символический ключ заведующему Коммунаровским Дворцом культуры Андрею Кабаеву.

Красную ленточку в торжественной обстановке перерезали заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов, председатель Буда-Кошелевского райисполкома Анатолий Гапоник, председатель Буда-Кошелевского райсовета Наталья Киселева.

В продолжении мероприятия уже в самом здании дворца гостям праздника продемонстрировали свою работу филиал Уваровичской детской школы искусств, Коммунаровская библиотека, кружки и коллективы самого Дворца культуры. Кроме того, в просторных холлах разместились выставки декоративно-прикладного творчества мастеров района, выпускников художественного отделения школы искусств и дегустация продукции РУП «Белоруснефть-Особино».