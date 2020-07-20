Трагедия произошла в деревне Гамза в пожарном водоеме. По предварительной информации, женщина приехала к знакомым в гости из Добрушского района. Во время купания в пожарном водоеме стала тонуть. Один из знакомых пытался ей помочь, но безрезультатно.

— Тело 42-летней погибшей достали прибывшие на место происшествия спасатели-водолазы ОСВОД. Оно находилось в нескольких метрах от берега, на двухкилометровой глубине, — сообщают в Гомельской областной организации ОСВОД.

Специалисты напоминают, что технические водоемы, к которым относится и пожарный, не предназначены для купания, не оборудованы безопасным спуском, а потому риск погибнуть весьма велик. Проводится проверка.

sb.by