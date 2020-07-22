Проект национальной стратегии развития туризма до 2035 года обсудили на очередном заседании межведомственного экспертно-координационного совета (МЭКС) по туризму при Совете Министров, которое прошло в онлайн-формате, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

«Поручение разработать стратегию дал глава государства в 2018 году. Основной посыл — потенциал туристической отрасли страны реализуется не в полной мере, — отметил заместитель премьер-министра, председатель МЭКС Игорь Петришенко. — Проведена серьезная исследовательская работа. Перед группой, которая ей занималась, была поставлена амбициозная задача: на основе анализа международного опыта дать объективную оценку развития отрасли туризма у нас в стране. Важно было определить задачи, расставить приоритеты, посчитать показатели, достижение которых позволит значительно увеличить вклад туризма в экономику Беларуси».

Как заявил заместитель премьер-министра, принятие стратегии должно стать основой для развития отрасли на ближайшие годы и долгосрочную перспективу. Он предложил рассмотреть проект с точки зрения его реалистичности и реализуемости во время и после пандемии.

Представляя проект, заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной отметил, что над созданием стратегии работал временный научный коллектив при Белорусском государственном экономическом университете. Среди авторов — 4 доктора наук, 6 кандидатов наук, практикующие представители турбизнеса. Кроме того, экспертную оценку проекту стратегии дали специалисты Всемирной туристской организации (ЮНВТО).

Замминистра подчеркнул, что в основе документа лежат три важные составляющие: нынешнее положение дел в отрасли, перспективы ее развития и пути достижения поставленных целей.

До пандемии положительная динамика развития отрасли прослеживалась по всем показателям. Например, экспорт туристических услуг в 2019 году составил $265,4 млн, темп роста по сравнению с 2018 годом — 115,1%. В прошлом году страну посетило почти 5 млн иностранцев. Прослеживается и положительная тенденция по диверсификации рынков. Так, в 2019 году удельный вес экспорта туристических услуг в страны вне СНГ в общем объеме составил 37,1%.

Что касается планов на ближайшие 15 лет, то одной из главных задач видится усиление роли национальной туристической индустрии на мировом рынке туризма и увеличение доли Республики Беларусь в мировых туристических доходах с 0,04% в 2016 году до 0,1% в 2035 году.

Большая работа планируется по повышению конкурентоспособности Беларуси на мировом рынке туризма и вхождению в число 50 стран с наиболее высоким показателем индекса конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма (Travel&Tourism Competiveness Index).

По мнению Михаила Портного, уже заложен неплохой фундамент дальнейшего развития туристической индустрии. Имеется в виду либерализация визового режима, упрощение процедуры регистрации иностранных граждан, развитие туристической инфраструктуры, повышение качества сервиса, появление и развитие отечественной защищенной системы онлайн-бронирования.

«Конечно, 2020 год и пандемия коронавируса внесли свои коррективы в работу туристической отрасли, которая оказалась одной из самых пострадавших. Пока сложно спрогнозировать масштаб последствий, которые еще предстоит преодолеть. Однако выбранный курс на развитие внутреннего туризма оказался правильным. По такому же пути идут сейчас и зарубежные страны», — отметил Михаил Портной.

По его мнению, для достижения экономического роста необходимо развитие туристической инфраструктуры в регионах, дальнейшее внедрение IT-технологий и, как следствие, повышение информированности о существующих турпродуктах, возможностях организованного безопасного отдыха; совершенствование качества обслуживания туристов и создание положительного имиджа отечественного турпродукта.

Реализация стратегии приведет к созданию в сфере туризма около 90 тыс. дополнительных рабочих мест, наращиванию инвестиций в туриндустрию, увеличению численности туристов и экскурсантов.

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук отметил, что основная цель стратегии — максимальная реализация туристического потенциала Беларуси на внутреннем и внешнем рынках. «Задача должна решаться комплексно, в тесном взаимодействии государственных органов, частного бизнеса и общественных объединений. В успешной разработке, а затем и реализации стратегии заинтересованы все, потому что туризм — это не только двигатель экономики, источник экспортных поступлений, но и важная часть жизни людей»,- подчеркнул Сергей Ковальчук.

Подводя итоги заседания, Игорь Петришенко отметил, что основная задача состоит в том, чтобы адаптироваться к нынешней непростой ситуации и выйти из кризиса обновленными — с новыми предложениями, программами и подходами.

Фото Министерства спорта и туризма

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