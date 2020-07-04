А вы знали, что буренки летом тоже отправляются на отдых в своеобразные лагеря? Стадо пасется в сочной зелени лугов и заодно поправляет здоровье.

В одном таком своеобразном летнем лагере для молодняка КРС побывал на неделе «Авангард». Расположен он вблизи населенного пункта Колос и представляет собой загоны для скота, несколько емкостей с водой да бытовку для пастухов. Животные здесь содержатся все лето. А пока буренки поправляют здоровье, хозяйство имеет возможность беспрепятственно проводить санитарно-гигиенические, ремонтные и профилактические работы по подготовке коровников к зимнему периоду, одновременно снижая затраты на производство кормов и уход за животными. Следят за процессом выпаса опытные животноводы. Работают они посменно. А горячие обеды для них доставляются прямо в лагерь.

– Летний лагерь для молодняка в этом году мы организовали впервые за последние 10 лет. Решение было принято на уровне руководства района, а мы с готовностью его поддержали. Ведь содержание в летнем лагере способствует укреплению здоровья животных, благотворно влияет на все функции организма, способствует улучшению обмена веществ, – рассказывает главный зоотехник Вероника Галуза. – Даже невооруженным взглядом можно увидеть положительное влияние круглосуточного выпаса на животных.

Всего в СУП «Андреевка» 3 летних лагеря для молодняка. В лагере близ поселка Колос содержатся 300 телок старше года. От рассвета до заката стадо пасется, а на ночь отправляется в кошару. А всего выпасается 1260 голов.