ГАИ Гомельской области объявляет с 1 июля по 31 августа детский творческий конкурс сказок по ПДД «Добрая дорога в сказку», сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

«Конкурс станет частью региональной структурной программы «Безопасность детей», а также межведомственной программы «Гомельское лето — 2020″ в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма», — рассказали в ГАИ УВД.

Для участия необходимо до 31 августа прислать на электронную почту gai_propaganda@post.gomel.by или по адресу 246000, г.Гомель, ул.Федюнинского, 9 с пометкой «для отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома» сказку о соблюдении ПДД. Она должна быть не более двух страниц формата А4, с указанием контактных данных (ФИО, возраст, телефон, учреждение образования).

Победители получат дипломы и подарки от ГАИ.