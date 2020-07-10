В связи с увеличением транспортных потоков в предвыходные и выходные дни, а также для предупреждения дорожно-транспортных происшествий 10-12 июля Госавтоинспекция проведет массированную отработку автодороги Р53 Слобода — Новосады, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Инспекторы ДПС ориентированы на выявление нетрезвых водителей и бесправников, фиксацию нарушений скоростного режима, правил перевозки пассажиров и грузов. «В темное время суток будет обращено пристальное внимание на наиболее уязвимую категорию участников дорожного движения — пешеходов и велосипедистов», — отметили в ГАИ.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям учитывать погоду и дорожные условия. «Важно при этом соблюдать скоростной режим, дистанцию, правила обгона, в обязательном порядке пристегиваться ремнями безопасности, детей перевозить в специальных удерживающих устройствах», — подчеркнули в ГАИ.

Белта