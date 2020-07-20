Губернатор Гомельской области Геннадий Соловей встретился с трудовым коллективом СУП «Андреевка». Встреча прошла на мехдворе сельскохозяйственного участка «Октябрь».

Вместе с губернатором во встрече участвовали глава Буда-Кошелевского района Анатолий Гапоник и руководство сельхозпредприятия. Губернатор Гомельской области во время встречи подробно обсудил актуальные вопросы экономической, политической и социальной жизни региона, оценил ситуацию в сельском хозяйстве, промышленности и соцсфере на Будакошелевщине.

– Я часто бываю в трудовых коллективах, встречаюсь и общаюсь с людьми. Для меня важно знать настроение людей, проблемы, с которыми они сталкиваются. Тогда легче находить возможности для их решения, – отметил Геннадий Михайлович.