Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает серию встреч с активами в регионах страны. В этот раз глава государства приехал в Витебск, где пообщался с активом области, а затем принял участие в торжественной церемонии открытия путепровода «Полоцкий» — важной для Витебска транспортной развязки. Все самое важное и интересное — в подборке цитат главы государства.
«У нас впереди очень много работы. Мы действительно сделали очень много за последнюю пятилетку, а она была не самой легкой. Это одна из сложных. Мы можем сделать все, но на все нужны огромные ресурсы, прежде всего денежные, которыми мы в достаточном объеме не обладаем. У нас нет больших запасов углеводородов, золота, металлов, и нам приходится выкручиваться как только можно».
«Любой процесс — это результат. У нас реформы не могут быть какими-то фейковыми, огромными, всеобъемлющими…Реформы — это не сломать и уничтожить (все снести до основания, а затем мы что-то построим). Не поддавайтесь на эти глупые разговоры. Наша реформа — это совершенствование того, что есть».
«Сегодня очевидно: без новых точек роста проблемы в экономике области не решить. В этой связи перспективным видится дальнейшее развитие нефтехимической, легкой промышленности, производство композитных материалов».
«Если мы подсоберем силы и денежные средства и будем развивать наш туристический комплекс, особенно здесь, на севере, область получит хорошие результаты. Да и рабочие руки. Это зарплаты людей, уровень жизни на Витебщине».
«Надо создать людям условия, чтобы они сами создавали свои рабочие места, занимались своим делом. А у нас здесь непочатый край».
«Даже с вертолета видно, что в этом году вся республика другая. Но меня радует Витебщина. Начали неплохо работать, обрабатывать посевные площади, поля. И урожай неплохой. Чего бы нам ни стоило, нам надо активизироваться, не глядя ни на какие выборы, убрать хлеб. Выборы закончатся, а кушать надо будет и после 9 августа. И нельзя потерять этот год. Для Витебщины он очень показательный».
«Ключевая задача в масштабах области и страны — развитие регионов. Это главное будет направление. Надо развивать регионы! Мы обозначили, в каком направлении будем развиваться. И будущая пятилетка будет посвящена этой малой родине. Нам надо поднять регионы, сделать так, чтобы люди чувствовали себя в агрогородке так же, как в Минске, и желания у них было больше жить в агрогородке, нежели в Минске».
«Экспорт будет основным направлением нашей деятельности. Экспорт — это валюта. Без валюты страна существовать не может. И эту валюту надо заработать… Мы очень многое сделали за эти годы. Под 90% мы торговали в России. Сегодня 47%, если взять вообще экспорт. То есть мы ушли на другие рынки. Это величайшее завоевание. Рынок очень тесен, конкуренция бешеная».
«Нам надо иметь в виду, что дисциплина, исполнительская и технологическая, и стабильность в государстве — это основа любого развития. Никакие майданы и революции нас не спасут».