Мозырские оперативники по борьбе с киберпреступлениями раскрыли хищение почти $18 тыс., которые хранились на банковском счету. Деньги, принадлежавшие 34-летней жительнице райцентра, потратил на онлайн-ставках ее супруг, сообщили БЕЛТА в МВД.

26-летний уроженец Гомеля признан подозреваемым — следователи возбудили уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники, совершенное в особо крупном размере.

В МВД отметили: преступлению предшествовала история с потребительскими займами. Мозырянка взяла кредиты на свое имя по уговорам мужа. В общей сложности около $5 тыс. Валюта предназначалась для развития своего дела. Супруг уверял, что будет заниматься ремонтом компьютерной техники. Однако в итоге деньги потратили на повседневные нужды.

Чтобы погасить долги, женщина решила продать квартиру. «После сделки деньги были зачислены на банковский счет, который привязан к интернет-банкингу. Воспользовавшись инвалидностью супруги (та фактически лишена зрения), подозреваемый втайне перевел валюту сначала на карточку, а затем на свой профиль в букмекерской конторе. На онлайн-ставках мужчина проиграл всю сумму», — рассказали в Мозырском РОВД.

Позже гомельчанин сам сообщил, что деньги исчезли со счета. После неудачной попытки самостоятельно отследить движение средств женщина обратилась в милицию.

Сейчас правоохранители проверяют подозреваемого на причастность к другим преступлениям. Мужчина не судим, но более 10 раз менял паспорт, в том числе из-за смены фамилии. Также горожанин привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение правил дорожного движения.

Белта