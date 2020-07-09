Гомельский городской отдел Следственного комитета расследует уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Гомеля, который подозревается в вымогательстве, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По версии следствия, в сентябре 2019 года подозреваемый познакомился с 21-летней гомельчанкой на популярном сервисе онлайн-знакомств. При этом молодой человек разместил в приложении чужую фотографию и в анкете увеличил свой возраст. После непродолжительной переписки парень пригласил девушку на реальную встречу в свою квартиру.

После отнюдь неделового свидания молодой человек сказал, что записал все на камеру. Под угрозой, что разместит видео в открытом доступе, он потребовал у девушки купить ему телевизор или ноутбук.

Однако гомельчанка обратилась в милицию. Гомельский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.208 (вымогательство) УК.

Следователи устанавливают все эпизоды противоправной деятельности подозреваемого и просят пользователей сервисов для знакомств, которые могли пострадать от действий молодого человека, обратиться в ГГОСК (Гомель, ул. Рабочая, д.15) или сообщить по телефонам: 8 (0232) 69-31-88, 8 (044) 743-63-40.

Белта