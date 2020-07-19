Овен. Начало недели складывается для Овнов достаточно напряжённо. Вы можете почувствовать, что не успеваете справляться с делами на работе и в семье. Особенно сложно будут идти проекты, находящиеся на завершающей стадии. Во второй половине недели усиливаются позитивные тенденции. Отношения в семье станут более гармоничными. Появится больше свободного времени, которым вы сможете распорядиться по своему усмотрению. Это прекрасный период для творчества, раскрытия своих талантов. Вы сможете успешно реализовать себя в искусстве, спорте, занятии любимым делом.

Телец. Рекомендуется как можно реже садиться за руль своего автомобиля. В ходе поездок возможны осложнения: поломка транспорта или штраф за нарушение правил дорожного движения. Вторая половина недели пройдёт на волне эмоционального подъема. У вас могут сложиться тёплые отношения со многими людьми из вашего окружения. Вы будете прекрасно чувствовать эмоциональное состояние других и сможете легко установить с ними доверительные отношения. Это прекрасное время для примирения с теми людьми, с кем раньше у вас были сложные отношения. Лучше всего вы будете чувствовать себя дома, в кругу родных и близких людей. Возможно, вам придётся заняться организацией каких-то торжественных мероприятий, подготовкой к приему гостей.

Близнецы. Могут возникнуть финансовые сложности, связанные с убытками либо ростом дополнительных расходов. Старайтесь на эти дни не планировать крупных покупок. Вторую половину недели, напротив, можно использовать для приобретения желанных вещей, обладание которыми поднимет ваше настроение. Женщинам можно покупать ювелирные украшения и модную одежду. Улучшатся ваше финансовое положение, повысятся шансы на карьерный рост. Также могут начать бурно развиваться контакты с окружающими. Не исключено, что вы познакомитесь с влиятельными и даже знаменитыми людьми. Успешно пройдут любые контакты, поездки и учеба.

Рак. В начале недели рекомендуется сдерживать свои эмоции и не высказывать критических замечаний в адрес партнёров. Постарайтесь сдержать своё недовольство, даже если для критики будут весомые причины. Во второй половине недели отношения с партнёром по браку улучшатся. Не исключен в этот период и рост финансовых возможностей, что положительно отразится на вашем настроении. Также это удачное время для крупных покупок. Энергетический потенциал возрастет, вы не будете чувствовать усталости даже при высоких физических нагрузках. Одновременно с этим усилится и аппетит. Постарайтесь контролировать своё питание, в противном случае есть риск набрать лишние килограммы. Неделя подходит для учёбы и путешествий.

Лев. Не рекомендуется проводить какие-либо неофициальные расследования. Старайтесь уходить от разбирательств, иначе лишь привлечете внимание ваших тайных недоброжелателей. Вторая половина недели пройдёт на подъеме: вы почувствуете прилив оптимизма, самочувствие будет великолепным. Это прекрасное время для крупных начинаний, старта личных проектов. Ваше личное влияние на происходящее в интересующих сферах жизни может расшириться. Именно от ваших инициатив будет зависеть исход дел. Старайтесь увлекать за собой людей, это вполне посильная задача на данный момент.

Дева. Не рекомендуется посещать игровые клубы, беспечно проводить время в дружеских компаниях. Также лучше сделать так, чтобы любимый человек не пересекался с друзьями. Так вы убережете себя от стрессовых ситуаций. Вторая половина недели пройдёт на оптимистичной волне. Отношения с людьми в этот период улучшатся. В деловом партнёрстве вам удастся расширить границы совместной деятельности, подключить к сотрудничеству новых людей. В отношениях с любимым человеком могут открыться новые перспективы. Также это удачное время для пребывания в уединении, посещения храмов, монастырей, проведения духовных практик.

Весы. Могут возрасти заботы, связанные с профессиональной деятельностью и семьей. Старайтесь не хвататься сразу за множество дел сразу, а действовать последовательно. Во второй половине недели вы сможете наверстать упущенное и успешно продвинуться к поставленной цели. Наиболее продуктивным станет это время для тех, кто чётко осознает текущие задачи и распланирует свою деятельностью. Вас ждёт немало приятных сюрпризов: например, высокая денежная премия или выигрыш в лотерею. Фортуна сейчас на вашей стороне. Также это прекрасное время для новых знакомств и расширения дружеских контактов.

Скорпион. В начале недели не рекомендуется отправляться в дальние поездки. Если в понедельник или вторник вам нужно будет отправиться за границу, будьте внимательнее с документами: возрастает риск их потери. Вторая половина недели складывается благоприятно для карьеры. Если вы давно ждете повышения в должности, то в этот период фортуна может улыбнуться вам. Кроме того, вы можете стать более заметной персоной для окружающих: на вас будут обращать больше внимания, число комплиментов в ваш адрес возрастет. Позаботьтесь о своём здоровье. Лучше сейчас воздержаться от комплексных медицинских обследований.

Стрелец. Стрельцам в начале недели не рекомендуется отправлять денежные переводы за границу. Также следует усилить меры безопасности при использовании электронных платежных систем: в это время возрастает вероятность технических сбоев при проведении финансовых операций, а также риск взлома электронного кошелька. Во второй половине недели, напротив, проблем с финансами не возникнет. Между тем это достаточно нестабильное время для поддержания романтических отношений. Возможны ссоры с любимым человеком, вплоть до попыток расстаться. Поведение пассии будет довольно непредсказуемым, что заставит вас понервничать. Неделя подходит для учёбы и путешествий. Вас ожидает много приятных впечатлений в ходе туристических поездок. В отношениях с родственниками все будет благополучно.

Козерог. В начале недели могут сложиться напряжённые отношения с партнёром по браку. Причиной, скорее всего, станут споры относительно права каждого принимать те или иные решения. Сейчас важно согласовывать позиции и искать компромисс. Во второй половине недели воздержитесь от начала крупных ремонтных работ в доме и на дачном участке. Семье вряд ли удастся объединить усилия для дружной совместной работы. В этот период может усилиться энергетический потенциал, что позволит добиться высоких результатов в спортивных состязаниях, преуспеть в экстремальных видах деятельности. Элемент риска будет подталкивать вас к новым достижениям. Это благоприятное время для новых знакомств и учебы.

Водолей. Звезды советуют больше внимания уделять своему здоровью, особенно правильному питанию. Проверяйте срок годности у продуктов перед их употреблением, поскольку в это время возрастает вероятность расстройств пищеварения. Во второй половине недели значительно улучшатся ваши супружеские отношения. Партнёр по браку будет проявлять к вам повышенное внимание, заботу. Кроме того, вы сможете разделить с пассией успехи в профессиональной жизни и личные достижения. Это наиболее удачное время для проведения свадебных торжеств. Не исключено, что вас пригласят на свадьбу или юбилей. Расширятся и укрепятся ваши деловые связи.

Рыбы. Рекомендуется проявить внимание и терпимость к людям, которых вы любите. В первую очередь речь идёт о детях. Возможно, ребёнок будет проявлять излишнее беспокойство или перестанет вас слушаться. Лучше всего сейчас воспитывать малыша на собственном примере и стараться контролировать свои эмоции. Вторая половина недели будет связана с улучшением общего самочувствия, укреплением энергетического потенциала. Вы сможете браться за выполнение большого объема работ и при этом не чувствовать усталости. Это подходящее время для начала длительного цикла лечения, а также посещения фитнес-клуба, бассейна, тренажерного зала.