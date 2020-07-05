Овен. У Овнов на этой неделе может сложиться весьма нестабильная ситуация в семье. Возможно, кому-то из близких потребуется ваша помощь. Не стоит воспринимать членов семьи и обязанности перед ними как некий ограничитель вашей личной свободы. Сейчас необходимо забыть о своём эгоизме и сделать все, что вам по силам. Возможно, в эти дни в вашей семье будет обсуждаться состояние жилья, необходимость начала ремонта или оформления ипотеки. На этой почве не исключены разногласия с родственниками. На работе особых перемен не ожидается. На выходные дни стоит запланировать развлекательную поездку вместе с друзьями, любимым человеком.

Телец. У Тельцов, состоящих в браке, на этой неделе отношения станут более прочными. Даже если вы не почувствуете особой теплоты и нежности к себе со стороны партнёра, то по крайней мере не будете сомневаться в верности пассии и ее готовности нести полную ответственность за судьбу вашего брака. Поколебать вашу уверенность в партнёре могут лишь различные слухи и сплетни. Им не следует придавать большого значения, поскольку они могут исходить от ваших недоброжелателей. Избегайте любой тайной деятельности. Открытая, честная и прямолинейная позиция приведет к успеху в личной жизни и в профессиональной деятельности. На выходные дни можно запланировать шопинг. Покупка модных вещей и украшений поднимет вам настроение.

Близнецы. У Близнецов на этой неделе могут неожиданно испортиться отношения с кем-то из друзей. Поводом для ссор, скорее всего, станут имущественные и финансовые разногласия. Нежелательно просить или одалживать деньги, а также отдавать во временное пользование свои личные вещи. Между тем это благоприятное время для профессиональной деятельности. Вы сможете успешно и своевременно выполнять свои обязанности на работе, что приведет к росту доходов. В конце недели, особенно на выходных, многие Близнецы испытают эмоциональный подъем. Это особенно относится к тем, чьи отношения только начали развиваться.

Рак. На этой неделе необходимо брать ответственность на себя и стараться держать ситуацию под личным контролем. Необходимо осознать не только наиболее проблемные направления деятельности, но и наиболее перспективные. Самая сложная тема недели — взаимоотношения с начальством. Возможно, поведение руководства будет крайне непоследовательным. Постарайтесь сглаживать острые углы, наберитесь терпения, поскольку такое положение вещей продлится недолго. Между тем это благоприятный период для творчества и развития романтических отношений. Также это хорошее время для личного занятия хобби и спортом. На выходных лучше остаться дома, в кругу семьи.

Лев. У Львов на этой неделе могут произойти неожиданные изменения в планах. Желающие отправиться в путешествие могут столкнуться с задержками из-за неправильно оформленных документов или трудностей в получении визы. Также на этой неделе не исключены осложнения с представителями власти. Старайтесь не допускать нарушений, особенно при вождении автомобиля. Гораздо успешнее складываются семейные дела. Можно заниматься благоустройством дома, дачного участка. На выходные дни рекомендуется запланировать развлекательные мероприятия: например, сходить с друзьями на концерт или в клуб, съездить за город на пикник.

Дева. Девам на этой неделе необходимо проявить осмотрительность при использовании техники. При неосторожном обращении с ней возможны короткие замыкания, внезапные возгорания. Также в этот период следует проявить повышенную внимательность и осторожность при использовании электронных платежных систем. Необходимо усилить меры безопасности, чтобы не допустить взлома электронного кошелька. Если ранее у вас не было установлено должного уровня защиты, то сейчас самоё время это сделать. Есть шанс познакомиться с человеком, который станет вашим надёжным помощником в делах. Обращайте внимание на тех, кто старше и опытнее вас. Выходные дни благоприятны для шопинга.

Весы. У Весов, состоящих в браке, вопрос стабильности в партнёрстве на этой неделе может стоять весьма остро. Возможно, вас будет выбивать из равновесия непредсказуемое поведение партнёра. В какой-то момент вы можете осознать, что у вас с пассией разные жизненные цели. Обострение отношений вряд ли продлится долго, вскоре все встанет на свои места. Лучше набраться терпения и подождать, не предпринимая никаких радикальных действий, если вы дорожите своим браком. Неделя отличается финансовой стабильностью. На выходные дни стоит запланировать развлекательную поездку или посетить музей, выставочный зал. В это время усиливается потребность в новых знаниях, повышается любознательность.

Скорпион. Типичные Скорпионы на этой неделе станут гарантами собственной стабильности. Помните, что сейчас многие будут брать с вас пример. Постарайтесь стать образцом мудрости, рассудительности и спокойствия. Ваш авторитет и репутация в глазах окружающих, скорее всего, заметно вырастут. Кроме того, вы сможете преуспеть в учебе, продемонстрировать глубину своих познаний в некоторых вопросах. Особое внимание стоит уделить соблюдению порядка в делах. Режим дня может разладиться, из-за чего в повседневных делах появится неразбериха. Выходные дни стоит посвятить уединению, медитации и спокойному созерцанию. Это удачное время для тех, кто занимается духовными практиками.

Стрелец. Стрельцов на этой неделе ждёт напряжённый период в личной жизни. Независимо от продолжительности любовных отношений Стрельцов может потянуть на романтические приключения. Если пассия не сможет дать вам новые впечатления, вы, возможно, решите поискать их на стороне. Вопрос сохранения верности любимому человеку станет весьма острым на этой неделе. Звезды призывают вас к спокойному и созерцательному образу жизни, уединению и отрешенности от мирской суеты. Выходные дни благоприятны для восстановления партнёрских отношений, установления гармонии. Не исключено, что вас пригласят на свадебное торжество.

Козерог. У Козерогов могут ухудшиться отношения в семье, из-за чего захочется больше времени проводить с друзьями, обмениваться с ними мнениями, выслушивать их советы. Возможно, что вы не найдете должного спокойствия и уюта в доме из-за начатого там ремонта, а дружеское общение будет компенсировать недостающее чувство спокойствия. На выходных днях рекомендуется заниматься спортом и оздоровительными процедурами, посещать тренажерные залы, фитнес-клубы или бассейн.

Водолей. Водолеям на этой неделе желательно вести спокойный и размеренный образ жизни. Попробуйте поставить перед собой серьёзную цель и начните методично двигаться к ее реализации. Это поможет упорядочить свой образ жизни, мобилизовать усилия. Между тем близкое окружение может препятствовать вашим инициативам, попытается втянуть вас в решение межличностных споров. В связи с этим не исключены стрессовые ситуации, нервное перенапряжение. По возможности старайтесь не принимать участие в семейных конфликтах. Выходные дни стоит провести в обществе любимого человека и детей.

Рыбы. Рыбам на этой неделе будет трудно контролировать свои финансовые расходы. Вы будете склонны делать широкие жесты, преподносить близким людям дорогие подарки, не считаясь с их вкусами. Такое поведение может привести к финансовым трудностям, а также росту напряжения в отношениях с близкими людьми. Сейчас лучше сосредоточиться на повышении уровня образования, приобретении знаний, которые могли бы пригодиться вам в жизни. Возможно, вы познакомитесь с человеком, который станет для вас учителем, наставников. Выходные дни стоит провести в кругу семьи.