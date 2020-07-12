Овен. В этот период вы сможете похвастаться отменным самочувствием. Пользуйтесь этим для совершения дел, где требуется физическая активность. На работе могут возникнуть проблемы из-за нехватки времени. Начальство потребует результата, а вы не будете успевать.
Телец. Уверенность в себе вам сейчас не помешает. На вас повесят дополнительные обязанности на работе, а дома придется отстаивать свои интересы. Чтобы отдохнуть, в выходные отправляйтесь куда-нибудь в одиночестве. Неплохо будет также получить новые знания.
Близнецы. Вас будут беспокоить финансовые вопросы. Возможны крупные потери. Будет обидно, но лучше не зацикливаться на переживаниях, а начать зарабатывать деньги. С родственниками возникнут разногласия. Помните, иногда лучше согласиться, чем спорить.
Рак. Звезды советуют вам сейчас заводить легкие романы. А вот с серьезными отношениями пока лучше подождать. В данный период благоприятно планирование потомства для семейных пар. В свободное время старайтесь читать больше книг на интересные темы.
Лев. Некоторым Львам предстоят серьезные сделки. Будьте внимательны при оформлении документов. Деньги сейчас лучше копить. Или положить их на счет. Не удивляйтесь, если на работе вам будут строить козни. Ваше поведение в последнее время тоже оставляло желать лучшего.
Дева. Настроение у вас будет меняться чуть ли не каждый день. Близким людям придется с вами нелегко. Возможны несерьезные травмы, однако они могут нарушить ваши грядущие планы. Дома займитесь созданием уюта и тепла, это необходимо не только вам, но и вашим домочадцам.
Весы. Сейчас вам будет нужно личное пространство. Обеспечьте его себе как дома, так и на работе. Чем больше трудолюбия вы будете проявлять в данный период, тем более высокими окажутся результаты. В некоторых вопросах вы будете слишком амбициозны, поумерьте свой пыл.
Скорпион. В ближайшее время вас ожидает полезное знакомство. На работе постарайтесь показать свои организационные способности. Предложите помощь. С начальством, кстати, установятся прекрасные отношения. Чем не повод попросить прибавку к зарплате?
Стрелец. В первую половину недели вас ожидает много встреч. Вы испытаете приятные эмоции, но впоследствии вам понадобится отдых. Вторую половину недели проведите по максимуму в одиночестве. Есть вероятность, что один из близких друзей поступит нечестно по отношению к вам.
Козерог. Будьте любознательны в это время: всем интересуйтесь, все запоминайте. Не разбрасывайтесь своими силами и временем. Соглашайтесь только на те предложения, которые того стоят. В некоторых случаях придется прибегнуть к помощи друзей. Сделайте это, иначе прогорите.
Водолей. Конфликты с близкими, которые могут возникнуть, скажутся на вашем здоровье. Возможны обострения хронических заболеваний и появление новых недугов. Звезды не советуют вам сейчас никакие новые начинания. Более того, на работе вам будет сложно сконцентрироваться.
Рыбы. На этой неделе лучше не делиться проблемами с окружающими. Это может быть использовано против вас. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и быть более спокойными. Подумайте над тем, что можно изменить в вашей жизни. Сейчас благоприятный период для небольших перемен.