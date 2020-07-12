Овен. В этот период вы сможете похвастаться отменным самочувствием. Пользуйтесь этим для совершения дел, где требуется физическая активность. На работе могут возникнуть проблемы из-за нехватки времени. Начальство потребует результата, а вы не будете успевать.

Телец. Уверенность в себе вам сейчас не помешает. На вас повесят дополнительные обязанности на работе, а дома придется отстаивать свои интересы. Чтобы отдохнуть, в выходные отправляйтесь куда-нибудь в одиночестве. Неплохо будет также получить новые знания.

Близнецы. Вас будут беспокоить финансовые вопросы. Возможны крупные потери. Будет обидно, но лучше не зацикливаться на переживаниях, а начать зарабатывать деньги. С родственниками возникнут разногласия. Помните, иногда лучше согласиться, чем спорить.

Рак. Звезды советуют вам сейчас заводить легкие романы. А вот с серьезными отношениями пока лучше подождать. В данный период благоприятно планирование потомства для семейных пар. В свободное время старайтесь читать больше книг на интересные темы.