Огурец – это один из самых долгожданных овощей, который можно встретить практически на каждом участке.

Собирая его с грядки, каждый дачник хочет получить естественный вкус, но реальность иногда бывает совсем другой, ведь он может быть горьким.

Поэтому стоит узнать, как проявляется горечь и как избежать такой проблемы.

Что нужно знать о горечи

Горечь плодов получается из-за химического соединения – кукурбатицина. Это соединение начинает вырабатываться при стрессовых ситуациях. Изначально проявляется на листьях, со временем распространяется по всему растению.

Немногие понимают, но кукурбатицин – это один из самых полезных компонентов в огурце. Этот компонент оказывает противовоспалительное, антимикробное и противоопухолевое свойство, улучшает работу печени и почек. Однако, разве кто-то готов ради таких полезных свойств кушать горькие огурцы?

Почему проявляется горечь в открытом грунте

Есть ряд причин:

Неправильный сорт. Опытные дачники настоятельно рекомендуют выбирать гибридные огурцы. За ними проще ухаживать, нет горечи и они устойчивы к большинству заболеваний, которые могут себя проявить. Недостаток влаги. Отсутствие влаги провоцирует горечь практически всегда. Особое внимание стоит уделять жарким дням. Если упустить момент полива, плоды становятся более мелкими, соответственно начинается стресс и выработка кукурбатицина. Высокая температура днем. Существует всего одно правило: не стоит выполнять высадку огурцов под прямыми солнечными лучами. Растения не любят слишком жаркое солнце, небольшое притенение – это идеальные условия для созревания. Заболевания. Бороться с вредителями проще всего. Многие дачники стараются отказываться от профилактической обработки, чем и допускают ключевые ошибки. Чтобы исключить поражение заболеваниями, достаточно применять биопрепараты после появления первых завязей. Неправильный уход. Есть несколько рекомендаций на этот счет: нельзя загущать посадку, кусты нужно окучивать, регулярно проверять состояние. Эти простые правила ухода позволят сохранить урожай и сделают его по-настоящему полезным. Перепады температуры. Большинство дачников не готовы ждать стабильной погоды, поэтому начинают высадку огурцов, когда они еще к этому не готовы. Лучше высаживать, когда на улице стабильная погода. А если хочется больше урожая, проблемы нет, ведь можно выполнять высадку даже в июне. Недостаток питания. Он проявляется неправильной формой огурцов и портится их внешний вид. Достаточно внести удобрения.

Горькие огурцы в теплице

Также огурцы могут стать горькими в теплице по нескольким причинам:

сорта с горечью, они также существуют, хотя многие не обращают внимания на это;

перепад температуры. Весной теплицу нужно обязательно закрывать ночью, ведь погода часто бывает обманчивой в этот период;

переросшие зеленцы. Достаточно убирать урожай каждые 3 дня и следить за состоянием;

повреждение плетей. Чтобы избежать такой проблемы, достаточно устанавливать опоры и подвязывать плети;

переизбыток или недостаток света. В таком случае огурцы испытывают стресс и начинается выделение химических соединений.

И самое главное – это зрительный осмотр урожая, такое элементарное действие способно спасти от горечи.

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