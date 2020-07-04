Огурец – это один из самых долгожданных овощей, который можно встретить практически на каждом участке.
Собирая его с грядки, каждый дачник хочет получить естественный вкус, но реальность иногда бывает совсем другой, ведь он может быть горьким.
Поэтому стоит узнать, как проявляется горечь и как избежать такой проблемы.
Что нужно знать о горечи
Горечь плодов получается из-за химического соединения – кукурбатицина. Это соединение начинает вырабатываться при стрессовых ситуациях. Изначально проявляется на листьях, со временем распространяется по всему растению.
Немногие понимают, но кукурбатицин – это один из самых полезных компонентов в огурце. Этот компонент оказывает противовоспалительное, антимикробное и противоопухолевое свойство, улучшает работу печени и почек. Однако, разве кто-то готов ради таких полезных свойств кушать горькие огурцы?
Почему проявляется горечь в открытом грунте
Есть ряд причин:
- Неправильный сорт. Опытные дачники настоятельно рекомендуют выбирать гибридные огурцы. За ними проще ухаживать, нет горечи и они устойчивы к большинству заболеваний, которые могут себя проявить.
- Недостаток влаги. Отсутствие влаги провоцирует горечь практически всегда. Особое внимание стоит уделять жарким дням. Если упустить момент полива, плоды становятся более мелкими, соответственно начинается стресс и выработка кукурбатицина.
- Высокая температура днем. Существует всего одно правило: не стоит выполнять высадку огурцов под прямыми солнечными лучами. Растения не любят слишком жаркое солнце, небольшое притенение – это идеальные условия для созревания.
- Заболевания. Бороться с вредителями проще всего. Многие дачники стараются отказываться от профилактической обработки, чем и допускают ключевые ошибки. Чтобы исключить поражение заболеваниями, достаточно применять биопрепараты после появления первых завязей.
- Неправильный уход. Есть несколько рекомендаций на этот счет: нельзя загущать посадку, кусты нужно окучивать, регулярно проверять состояние. Эти простые правила ухода позволят сохранить урожай и сделают его по-настоящему полезным.
- Перепады температуры. Большинство дачников не готовы ждать стабильной погоды, поэтому начинают высадку огурцов, когда они еще к этому не готовы. Лучше высаживать, когда на улице стабильная погода. А если хочется больше урожая, проблемы нет, ведь можно выполнять высадку даже в июне.
- Недостаток питания. Он проявляется неправильной формой огурцов и портится их внешний вид. Достаточно внести удобрения.
Горькие огурцы в теплице
Также огурцы могут стать горькими в теплице по нескольким причинам:
- сорта с горечью, они также существуют, хотя многие не обращают внимания на это;
- перепад температуры. Весной теплицу нужно обязательно закрывать ночью, ведь погода часто бывает обманчивой в этот период;
- переросшие зеленцы. Достаточно убирать урожай каждые 3 дня и следить за состоянием;
- повреждение плетей. Чтобы избежать такой проблемы, достаточно устанавливать опоры и подвязывать плети;
- переизбыток или недостаток света. В таком случае огурцы испытывают стресс и начинается выделение химических соединений.
И самое главное – это зрительный осмотр урожая, такое элементарное действие способно спасти от горечи.