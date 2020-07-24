Погодные условия будут сдерживать созревание зерновых культур и просыхание зерна, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По последним данным, у зерновых культур на основных массивах идет созревание — наблюдается восковая спелость. Во многих районах южной половины Беларуси наступила полная спелость зерна, здесь проводится массовая уборка. Налив зерна продолжается у яровой пшеницы и местами в северо-восточной части страны у ярового ячменя. Влажность зерна колосовых культур в основном повышенная. Только в ряде районов южной части страны влажность зерна близка к кондиционной.

«В ближайшее время ожидаемые кратковременные дожди будут сдерживать созревание зерновых культур и просыхание зерна, а также темпы уборочных работ. Влажность убираемого зерна будет преимущественно выше кондиционной», — отметили синоптики.

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