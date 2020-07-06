Дожди и грозы ожидаются в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Сегодня погодные условия в Беларуси еще формирует теплый воздух, но северо-западные регионы уже прикрыты облаками. Там уже начало сказываться влияние фронтального раздела, который завтра принесет изменения в характере погоды. Вслед за атмосферным фронтом на территорию нашей страны начнет распространяться прохладный воздух со Скандинавского полуострова», — рассказали в Белгидромете.

Во вторник, 7 июля, на большей части территории Беларуси пройдут дожди. Ночью во многих районах, днем по юго-востоку прогремят грозы. При грозах местами возможны сильные ливни. Ветер прогнозируется южный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит от плюс 12 по северо-западу до 19 градусов выше нуля по юго-востоку страны. Днем будет 16-22 градуса тепла, в юго-восточных районах — плюс 23-28.

В среду, 8 июля, погоду в Беларуси будут формировать прохладная воздушная масса и малоактивные атмосферные фронты. Будет облачно с прояснениями. Ночью по востоку, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер прогнозируется северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов выше нуля, днем — 17-22 градуса.

В четверг, 9 июля, скажется влияние неустойчивой прохладной воздушной массы, поступающей с Балтийского моря. Будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов выше нуля, днем — 17-22 градуса тепла.

В пятницу, 10 июля, атмосферное давление вырастет, облаков станет меньше. Дожди во многих регионах прекратятся, лишь днем по западу страны возможны кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром местами по Беларуси могут сгущаться непродолжительные слабые туманы. Ветер прогнозируется южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов выше нуля. Днем будет 19-25 градусов тепла, в южных районах — до плюс 27.

В субботу, 11 июля, под влиянием фронтального раздела на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер прогнозируется южный с переходом на западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в середине дня составит 20-27 градусов тепла, по юго-востоку — плюс 28-30.

В воскресенье, 12 июля, станет прохладно, а дождей будет меньше.

Белта