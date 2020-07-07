Дожди с грозами и до 22 градусов тепла ожидается в Беларуси 8 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью по востоку, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный, западный 5-10 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем будет 16-22 градуса тепла.

Белта