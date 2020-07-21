До 23 градусов тепла ожидается в Беларуси 22 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ожидается переменная облачность. Ночью местами по Витебской, Могилевской и Гомельской областям, а днем по северной части страны пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется западный 5-10 м/с, днем с порывами до 14 м/с, местами до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, днем — 17-23 градуса тепла.

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