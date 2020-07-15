До 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 16 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется неустойчивый 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем — 20-26 градусов тепла.

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