До 28 градусов тепла ожидается в Беларуси 17 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу ожидается переменная облачность. Ночью местами по Брестской и Гродненской областям, днем в отдельных районах Гомельской области пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется неустойчивый 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов тепла, днем — 22-28 градусов.

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