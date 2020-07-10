Единый налог по сниженной ставке платят более 39 тыс. индивидуальных предпринимателей, сообщила заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Указом №143 «О поддержке экономики» областным Советам депутатов и Мингорсовету было рекомендовано уменьшить в два раза ставки единого налога для ИП и физлиц. «Они практически все приняли такое решение. И на сегодня более 39 тыс. индивидуальных предпринимателей уплачивают единый налог по сниженной ставке. Сниженная ставка — это льгота, которая предоставлена более чем на Br9 млн», — сообщила Светлана Шевченко.

Замминистра пояснила, что рекомендации по снижению даны именно по ставкам единого налога с учетом особенностей его уплаты (за вид деятельности, независимо от получения дохода). «Потому что если применяется упрощенная система налогообложения, то налог платится с выручки, если подоходный налог, то налог платится с доходов. Единый налог уплачивается за осуществляемый вид деятельности, до начала такой деятельности», — уточнила она.

В этом году многие самозанятые столкнулись с ситуацией, когда они уплатили налог до начала деятельности, но в связи с COVID-19 этой деятельностью не занимались. «Конечно, граждане стали обращаться в налоговый орган, поскольку дохода они не имели, а налог надо заплатить. Возможности перерасчета в Налоговом кодексе установлено не было. Поэтому указом №143 «О поддержке экономики» была предоставлена возможность обратиться в налоговый орган и заплатить за то количество дней, когда гражданин реально осуществлял деятельность», — добавила Светлана Шевченко.

Белта