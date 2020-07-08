Коллегия Евразийской экономической комиссии согласовала продление срока государственного регулирования цен на социально значимые товары в Беларусь на 90 дней — с 18 июля до 15 октября текущего года включительно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Ранее Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси ввело временное государственное регулирование цен на 26 товарных групп, включая мясо, рыбу, молоко, масло, куриные яйца и т.д. «Нужно было не допустить спекулятивного роста в стране цен на такие товары в связи с увеличением потребительского спроса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, а также введением рядом государств ограничительных мер, связанных с проведением санитарно-карантинных мероприятий, закрытием границ и др.», — отметили в пресс-службе.

После введения ценового регулирования ситуация на потребительском рынке Беларуси стабилизировалась, констатировали в ЕЭК. «Учитывая, что в период действия госрегулирования цен обращений от государств-членов о несогласии с решением Беларуси в Комиссию не поступало, ЕЭК поддержала предложение белорусской стороны», — добавили в пресс-службе.

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