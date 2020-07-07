Сегодня в торжественной обстановке прошло открытие обновленного торгового объекта «Радуга» Гомельского филиала Гомельского ОБЛПО.

На открытии магазина присутствовал председатель правления Гомельского облпотребсоюза Александр Кулак, директор Гомельского филиала Гомельского ОБЛПО Нина Лин, начальник отдела продовольственных товаров и тары Главного управления торговли и услуг облисполкома Татьяна Толканова и заместитель председателя райисполкома Александр Ковалев.

В магазине сделана ставка на самообслуживание и реализацию продукции собственного производства. В продаже большой ассортимент мясной продукции, выпечки и хлебобулочных изделий, полуфабрикатов. Одним словом, даже самый требовательный покупатель может приобрести товары на свой вкус и по приемлемой цене. Следует отметить, что в магазинах Гомельского филиала Гомельского ОБЛПО ежемесячно действуют акции на более 30 акционных позиций.

Светлана МЕДВЕДЕВА

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