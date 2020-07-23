В Гомеле сегодня состоится торжественное открытие первой в стране имиджевой парикмахерской «101», сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Ксения Шингирей.

Расположена необычная парикмахерская по улице Коммунаров, 11. «Нестандартный подход к обучению взрослых и детей правилам безопасности работники областного управления МЧС реализуют при поддержке ОАО «Локон». Теперь в имиджевой парикмахерской можно не только создать свой собственный стиль, но и улучшить знания о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях», — отметила Ксения Шингирей.

Посетители парикмахерской смогут изучить полезную литературу, скачать мобильное приложение через специальные QR-коды, сделать креативные фото в стилизованной фотозоне.

По словам официального представителя, яркие впечатления оставит поход в парикмахерскую «101» и у детей. Создавать ребятам новый образ будут в пожарной машине, а время ожидания очереди скрасят тематические раскраски, игры с пожарной техникой, возможность порисовать на стене и узнать свой рост на пожарном ростомере, рассказала Ксения Шингирей.

Оформлена парикмахерская в тематике МЧС. Например, окна рассказывают о пяти шагах спасения. А для велолюбителей подготовлена имиджевая велопарковка.