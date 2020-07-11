Высаживая и ухаживая за томатами на участке, каждый дачник хочет получить хорошую урожайность.

Сейчас можно встретить десятки методов и рекомендаций. Но чему можно доверять?

Опытные дачники выделили 3 проверенных метода, которые доказали свою эффективность.

Посадка томатов квадратно-гнездовым способом

Большинство дачников вырывают траншеи и высаживают томаты параллельно в ряд.

Это оптимальный способ посадки, благодаря которому проще выполнять полив и он экономит место. Однако, если хочется повысить урожайность, стоит обратить свое внимание на квадратно-гнездовой способ.

Перед высадкой грядка размечается на равные квадраты со стороной 50 сантиметров.

Рассада высаживается по углам квадрата, внутри делается небольшая яма, с помощью нее проще выполнять полив и подкормку. Яму стоит выкапывать через 1-2 недели после высадки рассады. Предварительно делать яму для полива смысла нет.

Правильный полив

Поливочная яма на 4 куста – это необходимость. Она служит источником влаги, питательных веществ и тепла. Методом проб и ошибок многие дачники установили, что яма идеально подходит для 4 кустов, так как проще контролировать состояние.

Не стоит делать слишком глубокую яму, ее диаметр должен составлять около 40 сантиметров, максимальная глубина – 20 сантиметров. Здесь стоит помнить, что от большого количества воды яма может размываться. В поливочную яму должно помещаться максимум 20 литров воды.

На дно ямы можно высыпать банку золы. Она будет служить источником:

фосфора;

калия;

магния и других полезных веществ.

Если золы под рукой нет, можно добавлять совсем немного суперфосфата или сульфата натрия. Затем яма заполняется скошенной травой до самого верха. Стоит делать большую горку изначально, так как со временем она начнет серьезно проседать.

Через несколько недель трава начнет оседать и перегнивать, за счет чего начнет образовываться углекислый газ. Его обожают все растения, плюс обеспечивается дополнительное питание, за счет чего значительно повышается плодородность.

Со временем в яму можно вносить различные подкормки. Идеально подойдет кальций или магний. Если трава быстро осела, можно немного добавить новой. Однако всегда стоит помнить о разумных пределах. Переизбыток травы не несет ничего положительного.

Профилактика фитофторы

Фитофтора – это серьезное заболевание, которое может нанести серьезный ущерб урожаю. Как правило, многие дачники упускают момент борьбы, из-за чего количество урожая значительно снижается. Есть два пути борьбы с фитофторой:

До появления первых плодов можно использовать фунгициды. Они создадут дополнительную защиту растениям от грибковых заболеваний. Если не хочется применять химические препараты, можно обратиться к народным методам. Рекомендуется на 10 литров воды добавлять 10 капель йода, 2 столовых ложки соли и раствор марганцовки. Полученным раствором выполняется обработка.

Чтобы получить максимальный эффект, лучше применять фунгициды. Они доказали свою эффективность и сильно не влияют на состав. Главное – внимательно читать инструкцию по применению.

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