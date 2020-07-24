В Беларуси будут увеличиваться объемы строительства жилья. Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев на заседании коллегии Минстройархитектуры, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

«Главой государства поставлена задача увеличить объемы строительства жилья в республике. Этот вопрос сейчас прорабатывается с Министерством экономики и Министерством финансов. Особое внимание необходимо обратить на возведение арендного жилья и жилых домов, в которых электрическая энергия используется для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Формировать планы по их строительству на последующие годы нужно уже сегодня», — сказал Владимир Кухарев.

Вице-премьер напомнил: строительным организациям предстоит большой объем работ по реализации распоряжения Президента «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения». «Мы должны оперативно приступить к строительству этих объектов», — подчеркнул Владимир Кухарев.

Вице-премьер также поручил Минстройархитектуры с предприятиями отрасли принять меры для увеличения экспорта строительных услуг.

Как сообщалось ранее, в этом году в Беларуси запланировано ввести в эксплуатацию 4 млн кв.м жилья, из них 984,13 тыс. кв.м — с господдержкой. Правительством также установлено задание в этом году ввести в эксплуатацию 135 тыс. кв.м арендного жилья, в 2021-м в планах возвести не менее 250 тыс. кв.м такого жилья. На заседании коллегии Минстройархитектуры облисполкомам и Мингорисполкому поручено определить конкретное количество организаций и предприятий, которые заинтересованы и могут строить арендное жилье.

Также в Беларуси планируется поэтапно увеличивать количество электродомов. В 2020 году, в соответствии с постановлением Совета Министров, запланировано ввести в эксплуатацию 135 тыс. кв.м такого жилья. На 2021-й предполагается установить задание в объеме не менее 270 тыс. кв.м. С учетом серьезных планов по строительству электродомов на 2021-2025 годы поставлена задача совместно с Минэнерго определиться по каждому объекту, чтобы можно было своевременно проектировать и строить электросети.

Белта