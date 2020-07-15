Легендарную «Катюшу» установили в музее военной техники под открытым небом у Кургана Славы, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественном митинге приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и труда, молодежь, представители органов власти, руководство Федерации профсоюзов Беларуси. В частности, почетными гостями стали министр внутренних дел Юрий Караев, министр обороны Виктор Хренин, председатель Миноблисполкома Александр Турчин, председатель совета Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов Анатолий Адоньев, председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда, председатель Смолевичского райисполкома Андрей Ратомский.

«Когда смотришь на это чистое небо, трудно представить, что некогда оно несло угрозу и страх, забирало жизни, — отметил Александр Турчин. — Долгие 4 года наши отцы, деды и прадеды боролись за то, чтобы вернуть на земли Беларуси мир, возможность учиться, воспитывать детей, наслаждаться каждым мгновение жизни. Путь к свободе омыт кровью воинов-освободителей, слезами матерей и жен. Мы свято чтим память о тех, кто 75 лет назад отстоял наше право на светлое будущее, и искренне благодарим наших ветеранов».

В юбилейный год в Минской области продолжается благоустройство символов победы, подчеркнул губернатор. «Ведь каждый мемориал — это пример мужества, стойкости и силы духа нашего народа, это самое ценное наследие для будущих поколений. Курган Славы занимает особое место в сердцах белорусов. Он олицетворение непобедимости защитников родины. Наша задача — помнить героическое прошлое белорусского народа, сохранять и укреплять государственный суверенитет и независимость ради будущего и тех, кто не жалея жизни сражался за родину», — сказал он.

Михаил Орда пояснил, что дата и время открытия экспоната выбраны неслучайно. Именно 14 июля 1941 года в 15.15 под Оршей прогремел первый залп этой знаменитой боевой машины. «Катюша» была создана за очень короткий срок и участвовала практически во всех знаковых операция Великой Отечественной войны. Особенно она отличилась в операции «Багратион». «Катюша» стала символом победы, и мы приняли решение установить ее у подножия Кургана Славы, который также является символом победы и освобождения Беларуси», — добавил глава профсоюзов.

Работы по поиску и реставрации «Катюши» велись около года. Часть деталей была изготовлена на основе образцов из Военно-исторического музея артиллерии Санкт-Петербурга, а вот пульт управления стрельбой, части обшивки, колеса и диски были найдены поисковиками в Ленинградской области и восстановлены белорусскими реставраторами. «Это, наверное, единственный настолько оригинальный экземпляр этой боевой машины в Беларуси», — подчеркнул Михаил Орда.

Появление боевой машины у Кургана Славы стало возможным благодаря общим усилиям отраслевых профсоюзов. Еще в январе был объявлен старт сбора средств на пополнение экспозиции музея. Кроме того, на благоустройство нового монумента были потрачены деньги, заработанные во время республиканского субботника.

Как рассказали в ФПБ, благоустройство Кургана Славы — одна из значимых инициатив национального профцентра. Несколько лет назад завершилась реконструкция комплекса, был заменен травяной покров, установлена подсветка, каскад солнечных батарей, приведены в порядок ступени, поставлены информационные стенды. В прошлом году музей военной техники пополнил новый экспонат — штурмовик Ил-2.

Фото Рамиля Насибулина