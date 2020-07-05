1 июля свое 95-летие отметила женщина удивительной судьбы – Лидия Михайловна Романцова. На ее долю выпали многочисленные испытания, но, несмотря на все тяготы и лишения, она выстояла, сумев пронести и сохранить через годы доброту, человечность, жизнелюбие и умение сопереживать.

С ранних лет нашей героине, уроженке деревни Старые Малыничи, что в Чечерском районе, довелось узнать, что такое нелегкий крестьянский труд, и понять, что от судьбы подарков ждать не стоит. Тем не менее она не сетует на жизнь. За всё ей благодарна: за радости и горести, выпавшие на ее долю, за пережитые трудности, не сломившие этого сильного духом человека.

Признаться, давно не слышала такого пронзительного и интересного рассказа. Несмотря на преклонный возраст, женщина в деталях помнит поворотные моменты своей судьбы.

– В нашей семье было пятеро детей, – рассказывает Лидия Михайловна. – Родители от зари до зари работали в колхозе, чтобы прокормить детей. Жили не богато, но благодаря хозяйству и огороду еды хватало всегда. Был у нас большой яблоневый сад. Вкус тех яблок я помню и сегодня. А еще держали корову, так что всегда были с молоком. Мы рассчитывали только на себя, на свои собственные силы и руки. Нам, ребятам, приходилось взрослеть очень рано. Мы помогали родителям не только с домашними обязанностями, но и с полевыми работами в колхозе. Помню, как девчонкой вместе со взрослыми серпом жала жито, пропалывала огромные пайки кормовой свеклы. Наверное, именно с тех лет у меня навсегда остались закалка и жизненная стойкость, не раз помогавшие мне в дальнейшем. Родители были неграмотными, но, когда пришло время мне идти в школу, наняли учительницу. Она на дому обучала меня школьным азам, которые заодно постигала и мама.

Переломную роль в жизни Лидии Михайловны сыграла Великая Отечественная война. Когда фашисты приблизились к их родной деревне, ее отец вместе с другими пастухами погнали крупнорогатый скот в сторону Москвы, чтобы животные не достались врагу. Узнав об этом, немцы хотели расправиться с семьей, на их доме написали краской слово тиф – это означало, что дом вместе с хозяевами подлежит уничтожению. Но сделать этого они не успели, враг отступал.

В первый раз судьба уберегла женщину от смерти, когда на их землю пришли поляки, воевавшие на стороне фашистов. Однако, узнав, что родители Лидии Михайловны католического вероисповедания, они не только сохранили им жизнь, но и помогли заготовить съестные припасы, засолив и закопав возле сарая поросенка и другую живность. В голодное время семья не раз вспоминала добрым словом тех сердобольных солдат. К слову, отец нашей героини вернулся домой только после войны, больной. Через месяц он умер от воспаления легких.

С приближением линии фронта местных жителей эвакуировали в соседнюю деревню. Некоторое время семья жила в доме пожилой женщины. Есть было практически нечего, поэтому мама с маленьким ребенком на руках была вынуждена ходить по домам и просить еду.

– Молодежь из нашей деревни стали отправлять на принудительные работы в Германию, – вспоминает Лидия Романцова. – Не минула эта участь и меня. Первый раз, когда везли на сборный пункт в Чечерск, мне удалось спрыгнуть с телеги и затеряться в толпе. А где-то через полгода я вновь убежала со сборного пункта, дав взятку полицаю. Но, к сожалению, меня поймали и вместе с молодежью отправили на работы в Германию. Мы трудились на полях у зажиточного бауэра. Скажу честно, жилось у этого хозяина неплохо, еды хватало. После жизни впроголодь такому питанию мы были рады. Через полгода другой «купец» забрал нас в Калининградскую область. Там мы попали на аэродром, где ремонтировали самолеты и другую технику. Мы занимались уборкой производственных помещений, чистили и мыли детали, подносили запчасти. Кормили нас раз в день похлебкой. От голода стали пухнуть. Потом, как сейчас помню, добавили коржик и манную похлебку. Жили в бараке, а когда начиналась бомбежка, прятались в выкопанный ров. К счастью, бомбы ни разу не попали в наше убежище. Отступая, наш завод переправили в Германию, за Берлин, где мы и пробыли до конца войны.

Разные люди попадались на пути Лидии Михайловны. Доброту и помощь некоторых она помнит и сегодня. Например, как от голода ей не дал умереть немец, подсказавший, как можно есть яблоки и малину и остаться незамеченной. Благодарна она и юной польке, подкармливавшей исхудавшую и обессилевшую девчушку хлебом. Как видим, в любое время есть место доброте.

Фашистских узников освободили американцы. Многие из бывших заключенных отправились на постоянное место жительства в их далекую страну. Но Лидия Михайловна после двух лет плена, отбыв карантин, вернулась на родину. Близкие встретили ее с большой радостью и со слезами на глазах. Началась мирная послевоенная жизнь. А начинать нужно было практически с нуля, но трудности их не пугали.

Наша героиня поступила в техникум, где отучилась на зоотехника. По распределению ее отправили в Буда-Кошелевский район в деревню Гавли. Правда, должность ветсанитара и условия жизни не устроили юную девушку, и она, оставив документы, вернулась домой. В скором времени познакомилась с парнем и вышла замуж.

– С супругом мы жили не плохо, работали в сельском хозяйстве. В родном колхозе он был механизатором, а я – сначала контролером животноводства, а потом дояркой, – делится Лидия Михайловна. – К труду приучали и восьмерых наших детей. Они выросли честными, трудолюбивыми и хорошими людьми. Глядя на свою большую семью, скажу, что жизнь прожила не зря. Я поняла, что без веры в Бога тоже жить нельзя, поэтому, будучи уже в зрелом возрасте, приняла православие. Всю жизнь старалась жить честно, по совести, этому и детей учила.

Многое довелось пережить на своем веку Лидии Романцовой: и тяготы военного лихолетья, и трудности послевоенного времени, когда от рассвета до заката приходилось работать до седьмого пота, и смерть детей, и потерю мужа. Но судьба все же дала ей самое главное – материнское счастье. Дети – ее радость и гордость. Восемь детей подарили ей 13 внуков и 21 правнука. Это ее самое большое богатство. Старшая дочь Надежда живет в Мурманске, уже находится на заслуженном отдыхе. Сыновья Владимир и Николай трагически погибли. Дочь Галина с семьей обосновалась во Владивостоке, а Таисия осталась на малой родине родителей: она, как и мать, доярка. В Чечерске живет сын Александр, работает сварщиком, награжден медалью «За трудовые заслуги». Валентина и Виктор поселились в Буда-Кошелеве. Валентина трудится в ветлечебнице, а Виктор долгое время работал в коммунальнике, воин-интернационалист, прошел войну в Афганистане.

Вот уже 20 лет бывшая малолетняя узница фашистских концлагерей, ветеран труда живет на Будакошелевщине. Вниманием и заботой ее окружает дочь Валентина, да и другие дети не забывают пожилую мать. Видели бы вы, как светятся от счастья ее глаза, когда близкие с ней рядом! Ведь сколько бы им не было лет, они всегда остаются ее детьми, нуждающимися в мудром материнском совете, приветливом взгляде и теплоте ее натруженных рук.

Крепкого здоровья и долголетия вам, Лидия Михайловна!

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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