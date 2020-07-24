Глава государства Александр Лукашенко утвердил соглашение о займе между Беларусью и Международным банком реконструкции и развития для финансирования проекта по реагированию на COVID-19. Соответствующий указ №292 Президент подписал 23 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

По условиям соглашения предусматривается предоставление займа МБРР в сумме 90 млн евро Республиканскому научно-практическому центру медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения. За счет полученных средств запланирована закупка оборудования для отделений интенсивной терапии и реанимации, оснащения для службы скорой медицинской помощи, а также приобретение 20 компьютерных томографов, средств индивидуальной защиты и лекарств, тест-систем для диагностики инфекции.

В частности, для отделений интенсивной терапии и реанимации будут закуплены 460 аппаратов ИВЛ, 350 наркозно-дыхательных аппаратов, 200 аппаратов для высокопотоковой CPAP-терапии, 800 мониторов пациента, 30 передвижных рентген-аппаратов, 22 аппарата для заместительной почечной терапии.

Для службы скорой медицинской помощи планируется приобрести по 50 реанимобилей, транспортных аппаратов ИВЛ, модульных дефибрилляторов-мониторов, а также транспортировочных боксов.

Указом определены особенности функционирования специального счета, который будет открыт в ОАО «Белинвестбанк» для зачисления средств займа. Установлены отдельные налоговые и таможенные преференции для исполнителей мероприятий, предусмотренных соглашением, а также основания для применения таких преференций.

Реализация соглашения позволит привлечь дополнительные финансы на комплекс мероприятий по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции, а также укрепить материально-техническую базу организаций здравоохранения и повысить качество медицинской помощи.

Как сообщалось, соглашение о выделении Беларуси 90 млн евро для финансирования проекта по реагированию на COVID-19 было заключено 1 июня этого года. Подписи под документом в режиме онлайн поставили министр здравоохранения Владимир Караник и глава представительства Всемирного банка Александр Кремер (МБРР входит в группу Всемирного банка, предоставляя займы, гарантии, продукты управления рисками и консультационные услуги).

Белта