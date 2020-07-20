Марафон медиации «Мир семьи» стартует 3 августа в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала.

В течение трех недель в своем Instagram-аккаунте Центр «Медиация и право» будет публиковать видеоматериалы по вопросам семьи и семейных ценностей, совместной собственности супругов, трудностей общения в детском коллективе, разрешения психологических кризисов, развода, нарушения привязанности у детей, школьной медиации, в том числе конфликтов с педагогами, и т.д.

Также будут организованы индивидуальные консультации. Каждую неделю на платформе Zoom желающие смогут задать опытным медиаторам вопросы и обсудить прослушанные онлайн-лекции.

Заявки для участия можно оставлять по адресу электронной почты mediation.law.by@gmail.com или по телефонам (017) 257-57-02, (029) 688-10-13.

Марафон станет частью одноименного проекта, реализуемого Центром «Медиация и право» Белорусского республиканского союза юристов при поддержке Национального центра правовой информации. Проект предусматривает комплексную помощь (психологическую, семейно-терапевтическую, юридическую) семье в преодолении кризисных ситуаций, основанную на принципах и инструментах медиации. Задействованы 78 медиаторов (юристы, нотариусы, адвокаты, психологи, детские психологи, конфликтологи, педагоги, врачи, биологи, экономисты, регистраторы недвижимого имущества и другие специалисты), которые прошли дополнительную профессиональную подготовку в сфере семейной медиации и имеют опыт работы с самыми сложными конфликтами. По запросам и пожеланиям граждан медиаторы будут готовить актуальную информацию и помогать в конкретной жизненной ситуации.

Белта